〈北部〉「慢步護城河」逛市集 新竹生活節登場

2017-09-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹生活節一連舉辦兩天，「慢步護城河」活動昨天登場，以露營風為主題，展示造價八十多萬元的高級露營車，也有輕便家庭式的露營帳篷，護城河周邊則是文創市集，吸引不少民眾悠閒遊逛。

新竹市政府表示，二十三、二十四日在關新公園還有「國際日」主題活動，將邀請二十九個國家、超過四十攤美食、藝術品及手作市集，並有來自巴拉圭、巴西、德國與非洲等優質表演團體進行大匯演，讓民眾透過欣賞異國文化進行一場跨國微旅行。

新竹市長林智堅說，新竹生活節已邁入第三年，希望傳達減壓的新生活態度，透過文創市集、講座、街頭表演，讓民眾紓解壓力，放慢生活步調。

新竹市文化局表示，今年新竹生活節以露營風為主題，展示高價露營車，還有輕便家庭式的露營帳篷，不少民眾昨天自帶野餐墊坐在護城河畔聽音樂，現場還有超過四十攤的文創生活市集。

文化局表示，昨起兩天有兒童互動秀、名人生活講座、草地音樂表演、DIY手作體驗以及福爾摩沙馬戲團的特技雜耍與行動雕像等街頭藝術表演。

此外，新竹市政府七月底完成青草湖水域活動委外經營，成立青草湖水域遊憩中心，引進立式划槳（SUP）及多元化遊憩服務，昨天開幕，推出水上活動買一送一體驗，許多家長帶著孩子同舟暢遊青草湖，市長林智堅也到場與市民同樂。