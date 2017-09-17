〈北部〉區段徵收2土地流標20次 苗縣府網路行銷

2017-09-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府目前的兩塊主要區段徵收案件新竹科學園區竹南基地周邊地區以及高鐵苗栗車站特定區，自前年十二月曾標出土地後，直到今年八月底已經連續二十次標售無人問津，苗栗縣政府為了促進買氣，成立「土地開發行銷專屬網站」，改善窘境。

苗栗縣政府地政處地權科長劉欽賜指出，由於高鐵苗栗車站特定區及竹科竹南基地周邊地區標售已經流標二十次，地政處經過檢討地價等方式，決定推出土地開發行銷專屬網站，希望透過多元的行銷方式，引起建商或是消費者興趣。

地政處指出，由於目前房地產市場冷清，竹科竹南基地周邊地區特定區標售土地附近建案銷售情況不佳，空屋率高，建商無資金進出運轉，連帶導致投標新的土地意願低落。至於高鐵特定區地段，有縣議員指出苗縣府標價太高，經檢討後已經降低，地政處期盼能提高投標意願。

苗栗縣高鐵特定區和竹科竹南基地特定區，前年標售狀況還算順利，分別標售出十七筆及兩筆土地，各進帳二十六億、三億元。至於目前的正待標售的竹科竹南基地特定區有十筆土地，標售出去可望進帳六點一億，而高鐵特定區十四筆若標售則能挹注縣庫七點九億。

苗栗縣政府成立的「土地開發行銷專屬網站」，包含上述兩筆土地的開發緣起、位置與交通、公共設施開發成果及未來願景等項目。