〈北部〉竹縣古蹟慈天宮石板廣場 重機當停車場

2017-09-17

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮前石板廣場並未開放停車，假日竟有十幾輛大型重型機車組成的車隊闖入成排停放，有鄉親拍照後在臉書社團發文「這裡不是停車場，明明外面就有禁停告示牌，請波麗士大人處理！」

無法可罰 蓄意破壞可提告

警方說，慈天宮前廣場不是道路交通管理處罰條例規範的道路或禁停處所，也無紅黃線，無法開單告發，但向慈天宮管理委員會確認不開放停車後，很快就聯繫車主，勸導他們立刻騎走。

新竹縣政府文化局表示，慈天宮這座古蹟的管理工作目前由慈天宮管理委員會負責，慈天宮前廣場屬於古蹟定著土地範圍，如果管委會發現有遭蓄意破壞的狀況，可向警方提告，由檢方偵查，若確定違反文化資產保存法規定，可處六個月以上，五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以上，二千萬元以下罰金。

「慈天宮廣場不是停車場！」拍照發文的網友說，假日進入北埔老街商圈的車輛很多，汽車、機車都有，有些駕駛人貪圖方便就地亂停，造成其他車輛通行困難，甚至人車爭道險象環生，上週日（十日）一整排重機停在慈天宮前廣場真的很誇張。

慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金說，慈天宮前石板廣場是古蹟定著土地範圍，地上石板跟慈天宮建築用的是同一批石材，當天有出面勸導，但重機騎士車停了就四散去逛老街，根本找不到人，還好後來警方出面聯繫車主，他們才把車騎走。

文化局表示，興建於西元一八七四年的北埔慈天宮，主祀觀音菩薩，建築為兩殿兩廊兩橫屋格局，這座位於北埔核心地區的大廟不但是地方宗教信仰中心，在日治時期還曾有部分房舍做為新竹國語傳習所北埔分校場、北埔公學校教室，一度擔任地方文教據點的角色，在北埔地區的人文發展上具有重要地位。