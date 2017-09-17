〈北部〉世展會資助11年 單親兒上研究所報喜

2017-09-17

〔記者李容萍／中壢報導〕廿二歲的許幼丞，自幼父親因肝癌去世，家中經濟重擔落在母親一人身上，母代父職一肩扛起家計，他從小成熟懂事、在校表現優異，許幼丞今年六月從中興大學食品科技學系畢業，並考上中興食品生技所，他利用假日回到台灣世界展望會桃園中心報喜，感謝從未見過面的資助人阿姨、社工在這十一年求學路上的相伴，他滿懷感謝說：「這是給自己、母親還有資助人阿姨最好的禮物。」

社工王映喻說，許幼丞七歲時父親因肝癌離世，靠著母親獨自撫養長大，許母曾在便當店工作四年多，因長時間工作造成手部肌腱發炎，身體狀況日漸下滑，經社會局協助轉任為約聘行政人員，微薄的薪水仍經常入不敷出，十一年前許幼丞成為台灣世界展望會服務的孩子，每學期的助學金、生活扶助金及物資發放，為生活陷入經濟困境的母子倆帶來支持。

國中畢業時許幼丞原有機會錄取國立中大壢中，後來選擇提供助學金的私立啟英高中，每學期還獲得獎學金，在運動方面也有優異表現，大學曾擔任壘球隊隊長，並活躍於系學會負責公關及活動總召；許幼丞說，他對理科有興趣，從小母親教導他要感恩和回饋，他希望自己能成為一個手心向下的幫助者，如願考上研究所後，期望未來能利用所學，在生技發展和食品業發揮所長、回饋社會。