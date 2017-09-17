〈北部〉時代力量扎根桃園 下屆議員拚至少3席

2017-09-17

黨部開幕 黃國昌︰支持鄭文燦不推人選

〔記者謝武雄／桃園報導〕時代力量桃園黨部昨天舉行開幕茶會，主席黃國昌會後受訪時表示，時代力量（簡稱時力）未來將在桃園扎根，下屆議員選舉希望至少拿下三席，在市議會可以成立黨團運作，至於市長人選部分則是支持現任市長鄭文燦，他也坦言時力不是不會犯錯，但時力會勇於認錯，勇敢面對、檢討，端出最適合民眾的政策。

時力地方黨部都是由熱心的地方志工發起，桃園黨部位於桃園區復興路、桃園市政府對面，是時力全國第十個地方黨部，黨部主委為律師曾威凱；黃國昌表示，時力是本屆立委選舉才崛起的政治團體，也感謝桃園鄉親支持，讓時力在桃園市開出五萬八三六九票政黨票，雖然時力目前在市議會沒有席次，但黨部成立以後會在各重要地區提名市議員參選人，逐步擴大在桃園的政治影響力。

曾威凱強調，現階段最重要的工作是扎根，至於提名策略由中央黨部統籌；黃國昌表示，目前討論提名策略言之過早，當務之急是要和當地社區、公民團體請益，傾聽桃園人民訴求、想法，然後尋找適當的市議員人選，至於市長候選人部分，由於鄭文燦做得很好，時力不會推舉候選人。

由於黃國昌曾多次參與反航空城活動，對於記者問及黨部對航空城都市計畫態度時，黃國昌表示，這個議題好一陣子沒有接觸，據悉，鄭文燦上台後，舉辦多場聽證會，過程公開透明，未來桃園黨部對航空城計畫沒有特定立場，還是會尊重絕大多數桃園市民的意見。

昨天的開幕茶會，包含黃國昌、立委高潞．以用、決策委員邱顯智等黨內人士到場，另桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳、民進黨立委鄭運鵬、鄭寶清等人都到場致意。