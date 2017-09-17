〈北部〉幼教35年 趙玉妹教逾4000娃

2017-09-17

獲幼鐸獎 重視強化品德教育

〔記者周敏鴻／中壢報導〕中華幼兒教育策進會昨天舉辦「幼鐸獎」頒獎典禮，表揚全國幼教貢獻等八個獎項，總計有一○九人獲獎，其中獲頒傑出園長獎的桃園市德來幼兒園長趙玉妹，投身幼教工作已有卅五年，她分享經驗表示，三到六歲是建立人格特質的關鍵期，透過幼教強化幼兒的品德教育，幼兒長大後就會有更正向的發展。

幼鐸獎頒獎典禮在中壢區南方莊園舉辦，市長鄭文燦、前教育部長吳清基都出席向獲獎者道賀，鄭文燦談及桃園市幼兒政策表示，桃園市已祭出每胎三萬元生育津貼、三歲以下幼兒給予每月三千元育兒津貼，為強化幼教扎根，市府預計從明年八月起，將學前教育的幼教津貼，從原本的大班擴及到中班，幼兒若就讀公立幼兒園免學費、若就讀私立幼兒園每學期補助一萬五千元，將育兒津貼與中央幼教補助的缺口銜接起來。

昨天獲表揚的一○九人，分別為幼教貢獻、績優園所、優良幼教師、優良教保員、傑出園長、優良創辦人、資深敬業、優良課後服務中心主任等八獎項，其中趙玉妹長期投身幼教工作，被她教導過的幼兒已超過四千人，她說，因教會安排曾到新北、嘉義、菲律賓等地幼兒園短暫服務幾年，直到一九八五年才返回桃園定居。

目前趙玉妹擔任桃園區德來幼兒園長，七十歲的她堅持「退而不休」，要將一輩子的心力都投注在幼兒教育上，她說，她最喜愛幼兒們的天真無邪，她曾一身修女打扮走在園區，幼兒們竟對著她大喊：「新娘來了！」逗得她笑開懷，天天跟幼兒們生活在一起，感覺自己也永保年輕。

服務偏鄉 張淑鈞建立信任感

另，獲頒優良幼教師獎的南投縣信義鄉同富國小附設幼兒園老師張淑鈞，已擔任五年幼教老師，兩年前有資格請調回家鄉台中市，但她選擇留在偏鄉服務，儘管每次返家得花上兩小時車程也不嫌累。

張淑鈞說，她在規劃在地文化課程時，向幼兒的家長們學習了許多種植番茄的知識，也跟家長們建立起好感情，發現家長們總憂心偏鄉師資流動率高，幼兒不易跟老師建立起信任感，連帶影響學習效果，因此她才堅持留在偏鄉，期盼幫助偏鄉幼兒別輸在起跑點上。