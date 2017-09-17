〈中部〉台中市6老師用心教學 獲SUPER教師獎

2017-09-17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市教師職業工會SUPER教師獎昨頒獎，六位獲獎老師因材施教、拔尖扶弱，有自學自製App鼓勵學習、天涯海角也要找回中輟生，也為菁英學生建置課程學會表達與溝通，增加人文素養，用心鑽研教學方法讓人學習。

六位獲獎老師包括太平區宜欣國小劉怡伶老師、西區忠孝國小鄧千代老師、新光國中王嘉麟老師、台中一中陳光鴻老師、中臺科大吳正男教授、東海大學翁紹仁教授。

被學生稱為捲毛老師的王嘉麟曾是蹺家孩子，特別能理解弱勢孩子的心，擔任老師十多年一個孩子都不願放棄，為了找回弱勢和中輟生，天涯海角也要找回來，甚至曾在機場攔截準備去賣春的學生，不但找回人、為他們找興趣、給關心、修復親子關係。

吳正男提升學生競爭力有成，針對學生英文差、不愛唸書但愛3C特性，自學程式、研發，將課程內容包括免疫、細胞、實驗等專業學科全部做成網頁和App等影音學習，鼓勵學生隨時學習，證照考取率高，在業界也更有競爭力。

陳光鴻原是竹科工程師，轉任教職十年，三年前建置表達力學程，加強表達、溝通，教學系統思考、設計思考、一分鐘表達術、學習聲音與表情、斷句等，獲得熱烈反應，逐漸擴展為全國二、三十所學校跨校學程，也讓學生學習以人為本及人文素養，在考試推甄上也大有斬獲，該校也獲得今年教育部教學卓越金質獎。