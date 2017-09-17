〈中部〉太平閒置地變綠地 辦花現市集聚人氣

2017-09-17

軍方土地 閒置雜草叢生

〔記者陳建志／太平報導〕太平九二一震災紀念公園對面一塊軍方土地，閒置雜草叢生，太平區公所借用後，種植草皮、喬灌木，打造成一公頃的綠地，昨天揭牌對外開放，並舉辦「花現市集」活動，展售太平特有的農特產、美食，還與河畔太平親子健行活動結合，讓民眾早起健身還能採買、抽獎，吸引眾多民眾參與。

公所借用 進行綠美化

太平區長陳小菲表示，這塊軍方土地過去閒置未使用，跟軍方協調借用並進行綠美化，除保留原有樹木，並種植三千多棵的喬木、灌木，還有一大片草地，讓民眾多了一處運動休閒的空間，昨天正式對外開放，長億里長林泳鰡也答應未來帶領志工認養維護。

副市長張光瑤、農業局長王俊雄、市議員何明杰、張玉嬿、立委何欣純服務處主任廖冏勳等人，都到場參加啟用儀式和「花現市集」活動，張光瑤表示，為配合明年舉辦的花卉博覽會，市長林佳龍推動空地綠美化政策不遺餘力，希望將太平變成全市最美的城市。

啟用典禮舉辦前，臺灣全民運動協會一大早就辦理「河畔太平親子健行」活動，主辦單位之一的太平青溪協會理事長李昆霖說，民眾從光興隆大橋出發，沿著頭汴坑溪自行車道，在自行車景觀橋折返，全長約四公里。

現場除安排舞蹈、管弦樂演奏等表演，還準備紅龍果、竹筍等農特產讓民眾抽獎，並設計了闖關遊戲，只要過關就可抽得花博毛巾、鉛筆組、磁鐵等限量文創小物，包括興隆社區等社區發展協會，也準備龍眼乾、火龍果汁、荔枝手工餅乾等在地農特產販售。