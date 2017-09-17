〈中部〉首波東北季風將至 台中市府抑制揚塵啟動

2017-09-17

大安、大甲溪居民受風沙之苦

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕東北季風吹起，大安溪、大甲溪沿線居民飽受風沙吹拂之苦。中央氣象局預報，今年入秋後首波東北季風十八日報到，市府十六日表示，防範揚塵影響空氣品質，除協調中央造林，並將展開大安、大甲及外埔區洗掃街，以及加強稽查翻耕。

造林 大安、大甲、外埔洗掃街

入秋後，東北季風報到，大甲溪與大安溪畔沿線居民又要飽受飛沙走石之苦，除了農作物受影響，家中更是滿佈沙塵，從后里泰安、大甲江南至大安頂安里沿線居民的生活品質大受影響。尤其每逢颱風前，溪床沙石不斷被捲起，有如沙塵暴，空氣品質差，居民苦不堪言。

環保局長白智榮表示，防範揚塵造成空品不佳，除了協調第三河川局（簡稱三河局）採用佈設水線等工法進行防治，也在大安溪口種植了八．四公頃、約二六四○株木麻黃及黃槿，今年將擴大在大安溪及大甲溪口再新植四三六○株，達到破壞風場、減低風速與攔截沙塵等效果。

另外，林務單位自民國九十九年至今也完成河川沿岸廿公頃造林工作，目前台中河川裸露地面積，已由二○一二年六十三％，降至二○一六年卅二％，至今未發生大規模揚塵事件，民眾滿意度達六十七．五％。

環保局強調，東北季風期間，將加強大安、大甲及外埔區洗掃街，並會同三河局聯合稽查，防範揚塵好發期，河床種植戶進行大面積翻耕，避免風大帶起沙塵。

市議員吳敏濟指出，之前屢次與環保局、水利局討論此問題，除疏濬河川行水區，河川裸露地與大安溪出海口濱海側也要大量種植樹林，不定時灑水抑制揚塵，才能改善空氣品質。

里長：空品不佳 應大量植樹

大安區頂安里里長陳麗涓說，住家緊鄰大安溪堤防，每到東北季風季節，門窗都要緊閉，連附近永安國小師生也會飽受空氣品質不佳之苦，市府應該大量植樹抑制揚塵。