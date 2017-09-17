〈中部〉迎接中秋烤肉季 毛豬價格恐再漲

2017-09-17

〔記者陳冠備／溪湖報導〕今年豬肉價格每公斤屢屢突破八十元，尤其中元普度後，貨源緊縮，一度突破八十三元，令民眾大喊吃不消，彰化肉品市場調節毛豬交易量，加上冷凍廠商和加工肉品需求提早啟動，前日採購價格回穩到七十九點七八元，是進入九月最低價，但緊接而來的中秋烤肉季，豬肉需求恐將再提昇，消費低價恐撐不久。

豬肉價六字頭回不去了？豬價從今年二月宣布政府頒佈禽類禁宰禁運令後，彰化肉品市場每日豬肉價格幾乎是「步步高昇」，從二月二十二日的六十九元一路爬升，進入七月後突破八十元，就再也降不下來，前日毛豬交易量一七九六頭，均價七十九點七八元，令人驚喜，但昨日均價又爬升八○點六五，消費者大嘆，只是一日行情。

彰化肉品市場總經理黃滄雲表示，豬肉價格居高不下的主因是育成率不如預期，受黑心「環狀病毒疫苗」迫害，仔豬長不大，成豬活動力差，生育率也跟著下降，另外豬流行性下痢（PED）有復發跡象，造成豬隻集體暴斃，在供不應求下，自然反映在價格上。

黃滄雲也說，為緩和豬價飆漲，七月起已配合農委會增加休假、禁宰日，來蓄存豬源，農委會也訂定八十五元的天花板價位，加上近日冷凍與加工業者在中元節後已提早啟動需求，價格已逐步回軟，但即將到來的中秋節是烤肉旺季，仍需端看豬農出豬意願，進而左右豬價行情。