〈中部〉平埔原住民身分 將憑註記申請

2017-09-17

〔記者佟振國／南投報導〕平埔原住民正名在即，南投縣噶哈巫文教協會在埔里鎮平埔聚落召開正名現況說明會，只要直系血親尊親屬在日治時期有「熟蕃」或「平埔」註記，即可直接申請取得「平埔原住民」身分，有人專程攜帶早年戶籍謄本驗明正身，協會也計劃開辦「家譜營工作坊」，了解家族歷史與親屬關係，為正名及早做準備。

噶哈巫為修法通過先做準備

埔里鎮早期有多個平埔族群分布，包括巴宰、噶哈巫、阿里坤、拍瀑拉等族，族人近卅年來多次爭取正名，上月十七日行政院會通過「原住民身分法修正草案」，新增「平埔原住民」身分，送立法院審議，若順利通過，未來將與山地原住民、平地原住民共稱為台灣三大原住民族群，平埔族正名只差最後一哩路。

直系血親有熟蕃或平埔註記

南投縣噶哈巫文教協會理事長劉俊源表示，原住民身分法修正後，只要直系血親尊親屬在日治時期有「熟蕃」或「平埔」註記，無論相隔幾代，不分父系或母系，無須改姓或傳統名字，就可以直接申請取得「平埔原住民」身分，因此不少族人特別帶著日治時期的戶籍謄本，在種族欄上即可見到手寫的「熟」字。

不論幾代不分父系母系皆可

但有不少人戶籍謄本種族欄於國民政府來台後被完全塗黑，無法辨別，擔心會影響日後申請權益，協會則是計劃辦理「家譜營工作坊」，除了讓族人了解彼此的親屬關係，或許還能幫助恢復原住民身分。現場也有協會人員展示民眾於九二一震災後自行完成的族譜，厚厚一本，有日治時期的戶籍謄本影印本、涵蓋個人及親屬的三代關係，甚至還附上照片辨認，資料愈完整，也有助日後正名更順利。

劉俊源表示，行政院版以正名「平埔原住民」為目標，但也有要求納入平地原住民的聲音，粗估「平埔原住民」全國約五、六十萬人，牽涉參政權，恐也引起現有平地原住民反彈。

暨大人類學系兼任講師黃美英表示，早年爭取平埔正名，終極目標統一叫做台灣原住民族群，也不分平地、山地原住民，但現今的意見分歧，意見仍有待整合。

噶哈巫族語老師王素惠則認為，正名的最大意義應是確保族群文化的延續，包括母語教育、歷史文化等層面才是重點。