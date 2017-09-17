〈中部〉仁醫偏鄉義診5年 大埔老人受惠

2017-09-17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉醫療資源匱乏，嘉義市開業耳鼻喉科醫師兼嘉市醫師公會理事長趙善楷，近五年來，固定每三個月至大埔鄉義診，聯邦銀行嘉義分行經理郭良圭熱心擔任司機，開車載醫療團隊一行共七人上山服務。大埔鄉長黃國明說，每逢義診日，鄉親一早就騎電動代步車等候，趙醫師對大埔鄉而言，堪稱「熱血仁醫」。

趙善楷今上午十點至十二點，將在西拉雅國家風景區大埔遊客資訊站義診。大埔村長洪平玉說，大林慈濟醫院雖在大埔村成立醫療站及派駐醫護人員，但部分鄉親家庭貧困，不願自費就醫，感謝趙醫師一行人前來義診。

「不能因位處偏僻而忽略醫療需求。」趙善楷說，看診對象不限銀髮族，有需要的小孩或外地鄉親都是義診對象，每次二小時時間，常無法消化五十多個看診人次，有時都延至下午一點才吃午餐，鄉親熱情致贈便當或餐點，讓義診團隊備感窩心。

趙善楷說，大埔盛產香蕉、麻竹筍等，鄉親常因農忙而身體痠痛，或被刀具不慎割傷，義診團隊除為病患治療、換藥，還會聊家常事、提供保健資訊。

車程逾百公里 好友樂當司機

郭良圭說，他與趙醫師熟識多年，民國一○一年向趙提及大埔鄉親看病多半到台南市玉井或搭公車至嘉義市，相當不便，趙二話不說應允到大埔義診。偏鄉義診行動至今年九月剛好滿五年，儘管車程來回逾百公里，大家都當成順便遊山玩水，在幫助別人中獲得快樂。