〈中部〉全國古蹟日 走踏虎尾建國眷村

2017-09-17

〔記者廖淑玲、陳燦坤／雲林報導〕虎尾建國眷村是全國唯一存留的農村型眷村，配合古蹟日昨天由荒野保護協會帶領大家走踏建國眷村；雲嘉南服務中心昨天則在北港舉辦首批專業導覽員訓練課程，守護家鄉的文化資產。

根據地方史料調查，日治時期，虎尾建國里曾是神風特攻隊的訓練基地，後來變成國民政府軍眷落地生根的家園，雖已荒廢，尚有日本軍隊遺留軍舍、二二八槍戰彈孔、國民政府來台後所建造的電信地下碉堡等軍事歷史遺跡。

荒野協會發現建國眷村留有一百多棵當年眷戶共同種植的芒果樹、各戶人家栽植的桂花樹、龍眼樹、相思樹，還有白千層、烏心石、美人樹及鍬形蟲愛吃的白機油（俗稱光臘樹），構成美麗的眷村風情。

自然生活工坊青年工作營隊長劉志謙等人介紹眷村的歷史文化，讓大家認識更多元面貌的虎尾建國眷村，還帶大家採集眷村裡的綠色植物，動手DIY植物染布，中午品嚐道地眷村菜。

林孟儀強調，虎尾建國一、二村已列為有形文化資產的聚落建築群，通過文化部再造歷史現場計畫，獲補助一億元，今年底前將完成景觀工程發包，老眷復甦指日可待。

導覽員訓練 加入急救教學

另外，雲嘉南服務中心舉辦導覽員訓練昨天在北港南陽國小開辦，除了簡介北港的地理民俗文化，還加入急救教學。

北港形象商圈理事長陳威任指出，北港新近增加不少觀光景點，包括鎮安宮、女兒橋及水道頭文化園區等，希望能串連這些景點，透過深度導覽解說留住人潮及商機，讓大家到北港不只是拜媽祖。

為了讓參加者更有動力，此次課程採收費制鼓勵大家利用暇餘自我充實，學習更精彩的解說內容。