〈南部〉《2017尋南啟示》日人尋根紀錄片 台南市府赴日拍攝

2017-09-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南旅遊近年來吸引許多日本客，其中包裹著回憶與情感牽絆，也豐富古都故事，為了留下這一段段動人的世紀情，台南市新聞處製作拍攝日本友人在台南尋根故事紀錄片，透過對這些早期在台南生活日本人的訪問和影像紀錄，試圖拼湊出台南那些年的時光片段。

新聞處表示，赴日訪問對象有六位，包括一番ヶ瀬亘、羽鳥直之、松尾裕之、越智修三、天野朝夫及吉賀久惠，透過長輩們口述溫馨憶往事。

天野朝夫是昔日「鶯料理」創辦人天野久吉的孫子，他每年來台南long stay，並擔任大阪日台友好交流協會理事，扮演親善大使，推動台日民間交流。

一番ヶ瀬亘的父親一番ヶ瀨佳雄，曾擔任日治後期台南州知事。一番ヶ瀬亘小時候就住在知事官邸，曾在花園小學（今公園國小）就讀，從官邸走路到小學上課的童年印象最深刻。

羽鳥直之的父親羽鳥又男，曾經擔任日治時期的台南市長。羽鳥直之幼時就讀永福國小前身的南門尋常小學校，戰後才返回日本。他曾回台參加永福國小一百年校慶，受訪當天特別戴著「永福一○○」棒球帽。

新聞處表示，拍攝紀錄工作持續中，同時開設「Japan &Tainan 二○一七尋南啟示」臉書平台，分享採訪過程花絮，讓更多人傳遞幸福回憶。