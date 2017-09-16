〈南部〉美國在台協會典藏影片 贈南藝大

2017-09-16

1990年開始收藏 共300多支

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會昨由處長梅健華代表，將一批一九九○年代起典藏於台北市南海路美國文化中心圖書館的錄影帶及光碟，捐贈給台南藝術大學（簡稱南藝大），由校長詹景裕代表接受。

昨天捐贈的三百餘支影片和影集，是美國在台協會當年派專人在美國本土採購最新發行之影片，攜回台灣做為美國文化中心圖書館的館藏影片，包括曾獲得超過四十個重要電影與電視獎項的紀錄片「Civil War」、得過艾美獎的影集「Baseball」等，以及協助大眾認識美國電影發展與技術的「American Cinema」系列影片，其他還包括爵士音樂史、美國知名文學家傳記、美國文學作品等影片。

梅健華幽默地說，電影是非常強大的工具，讓人們能彼此溝通、展現創意，也能記錄歷史，「好的電影人人愛看，不好看的電影有些人也不介意」，美國在台協會這次捐贈的大都是重要紀錄片，也有他最愛看的棒球史影片，介紹美國歷史、文化、文學、社會及美國電影起源，期望這批影片能繼續發揮文化宣傳和教育的功效。

南藝大將辦特展公開呈現

詹景裕表示，感謝美國在台協會肯定南藝大的維護保存能力，未來將以特展等形式讓影片活化，同時期待美國在台協會能將年代更久遠的歷史影像資產，交給南藝大音像資料保存及由展示中心進行修復。

南藝大音像藝術媒體中心主任曾吉賢說，初步檢視這批錄影帶保存還不錯，預計年底前完成檢測，未來會將數位化成果以影展方式呈現。