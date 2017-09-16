〈南部〉歸仁敦源聖廟 恢復傳統農曆11月4日祭孔

2017-09-16

歷一甲子 恢復清代傳統

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕因地震毀損而修建中的歸仁敦源聖廟，為新豐區官方聯合祭拜孔子的主要活動場所，多年來都在九二八教師節舉辦祭孔，今年將恢復清朝時期的傳統，改在孔子生日農曆十一月初四，走過一甲子歲月「再回到從前」，這項重大變革引起矚目。

有「新豐區孔廟」之稱的敦源聖廟，在○二○六地震時嚴重受損，台南市文化資產管理處斥資八百萬進行修復，工程已發包，預計明年中完工。

去年地方仍於九二八教師節在廟埕祭孔，不過出現「古代至聖先師卻過九二八西洋生日」的質疑，爭取祭孔典禮改為農曆十一月四日，歸仁的文史社團「反璞歸珍」負責人劉青慈全力推動。

劉青慈協助敦源聖廟管理人林嘉璋進行地方徵詢，並與今年主辦祭孔的龍崎區公所取得共識，確定改回孔子生日農曆十一月四日舉辦祭孔典禮，也就是國曆十二月廿一日舉辦。

孔子生日 祭拜孔子祿位

紅瓦厝國小總務主任許耿肇表示，敦源聖廟供奉孔子祿位，雖在日治時期募款所建，但在清代時，當地就出現相關的國學社團，被視為新豐區文風代表，過去都以神明會方式、在農曆十一月四日祭拜。

許耿肇提到，清代的安平縣雜記裡有「十一月初四，孔子誕，里塾均備饌盒、燒紙叩祝」的描述，農曆祭典時間其來有自。

許耿肇說，從所蒐集的早期報紙記載，二戰後新豐區首場官方祭孔起於民國卅七年，當時就是農曆十一月四日舉辦，由此也可印證。

許耿肇研判，民國四十二年教師節，政府在全台首學孔廟舉辦釋奠大典，新豐區官方聯合祭拜的時間可能也跟著改變，歷經逾一甲子後，又重回傳統。