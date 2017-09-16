〈南部〉澎湖莒光新村外包營運 擺脫蚊子館

2017-09-16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕延宕多時未營運的莒光新村澎湖青年旅店，昨日終於與中正堂包裹簽約，由欣芮國際開發股份有限公司得標，董事長劉貴富與縣長陳光復在縣府完成簽約，預計每年為縣庫增加營運金及民眾就業機會，擺脫蚊子館惡名。

欣芮得標 與中正堂包裹簽約

鄰近金龍頭砲台的莒光新村及篤行十村，其中篤行十村為旅遊處規劃，針對已故歌手張雨生、潘安邦興建紀念館，營造外婆的澎湖灣觀光意象，先前已完成外包；另一邊的莒光新村則規劃為十三省美食館、青年旅店及文創園區，由建設處負責，但青年旅店完工多年遲未啟用，文創園區也閒置多時，十三省美食館則僅剩四家勉強維持。

昨日得標的欣芮國際開發股份有限公司，涵蓋中正堂、莒光新村青年旅店、文創園區，取得四十年興建經營權，興建期十八個月至少要投入五千萬元，預估全案可為縣庫帶入開發權利金二百萬元，及每年固定營運權利金一百廿萬元，另外視營運績效加收變動營運權利金二％，營運期間規定雇用澎湖籍居民須達二分之一。

簽約儀式由陳光復與欣芮董事長劉貴富代表，隨著金龍頭砲台已完工啟用、篤行十村去年也招商完成即將營運，後續海蛟中隊遷移後，未來可望帶動當地觀光商機，串聯觀音亭、第一賓館、順承門、西瀛勝境等，連接成媽宮舊城區觀光動線。