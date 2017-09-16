〈南部〉軍公教加薪 屏東鄉鎮公所喊沒錢

2017-09-16

中央補助4.6億只能用於縣府

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明年軍公教加薪百分之三，中央將補助十四縣市所增加的人事費用，屏東縣政府獲核定四億六千二百餘萬元，並不包含鄉鎮市公所，潮州鎮公所昨天遺憾表示，估算一年要多八百餘萬元，鄉鎮公所比縣市政府還窮，補助應該一視同仁。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，中央補助的款項應該是限用於縣市政府，每個鄉鎮市公所的財政不同，如果有困難，縣府將加以了解，也會把意見轉達給中央。

潮州公所︰排擠其他預算

潮州鎮公所主秘丁勇言表示，台灣是中央、縣市、鄉鎮市的三級政府制，以此次中央補助來說，補給屏東縣是針對縣級機關的人員調薪，並未包含鄉鎮市，潮州鎮公所約二百餘名人員，估算本次調薪每年的增加支出逾八百萬元。

丁勇言還說，潮州鎮公所每年總預算約三億多，五成以上是人費用，雖無負債，但本次調薪並非一次性的獎補助金，勢必擠壓到其他的預算，尤其明年還有五百多萬元舉辦選舉的預算，財政更加吃緊，呼籲閣揆賴清德勿忘台灣還有一百九十八個鄉鎮市。

高樹鄉長廖文賢則表示，調薪後一年將增加約兩百萬元人事費用，雖然高樹鄉沒有赤字，只要勒緊褲帶就可以吸收，但還是希望中央能公平公正，也應該補助鎮鄉公所。

萬巒鄉公所有二億多結餘款，鄉長林碧乾表示，增加的人事費對萬巒鄉沒有問題，「但真的只補助縣市政府沒補助公所嗎？」，建議中央未來應該要在統籌分配款裡補回給公所。