〈南部〉小校求生 台東實驗學校再添4所

2017-09-16

〔記者黃明堂／台東報導〕少子化趨勢下，台東縣多為偏鄉小校，教育面臨危機，縣府輔導轉型為實驗教育，新學年指定四校改為實驗學校，與既有的五所，合計已有九所，且還要繼續推動。

關山國小培育程式語言能力

一○六學年度四所實驗學校昨天在教育處舉辦聯合揭牌典禮，包括關山國小成為「關山夢想家實驗國民小學」，三和國小成為「三和走讀學堂實驗小學」，大南國小成為達魯瑪克民族實驗小學，蘭嶼中學成為TAO民族實驗教育高級中學。

三和國小走動學堂混級上課

教育處長劉鎮寧說，關山國小一年級就開始吸收程式語言初步知識，逐步培育自造者及程式語言設計能力；三和國小的走動學堂，就是沒有固定教室，不同年級混合上課，初期以數學的融合為優先，讓兩個以上的老師同時間上課，並研發教材。

大南國小、蘭嶼中學推民族課程

劉鎮寧說，台東有七個原住民族群，要以每年兩所為目標，成立民族教育實驗學校，排灣及卑南族已成立，新學年再增加大南國小辦魯凱族教育及蘭嶼中學辦達悟族教育。以大南為例，將由台東大學協助，將魯凱族的傳統植物來與現代自然科學結合，蘭嶼除了民族教育課程，也在高職融合達悟文化與餐旅課程。

縣長黃健庭說，過去一個學年五校辦實驗教育已有相當成效，他聽說有些校長放學後不再是找老師喝酒，而是找來研究實驗課程，校長改變了，學校就改變了。

縣府表示，透過學校型態實驗教育，提供學生多元及創新學習，不僅創新與建構小型學校運作，更能培育學生擁有帶得走的能力，增進學生未來的競爭能力。