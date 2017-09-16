〈南部〉永康治水 砸3億元新建抽水站

2017-09-16

〔記者楊金城／永康報導〕永康抽水站服役十九年的螺旋式抽水機，因設備老舊，在急降雨時無法應付永康大排抽水，容易導致排水路上游沿線積淹水，市府水利局爭取營建署補助二億四千萬、自籌六千萬元，在舊機組旁另新建抽水站房，防汛期間舊機組仍可運轉。

此外，水利局也將花一千三百萬元改善永康大灣路四十巷周邊雨水下水道，在大灣路四十巷與大同街六十六巷新建地下箱涵，解決當地淹水問題。

永康大排為永康區北部主要排水幹線，永康抽水站位在永康大排匯入鹽水溪口，永康大排的集水區中下游屬於天然低窪地區，每遇豪雨，加上大排及其支流部分橋樑樑底過低影響排水，經常釀成水患。

為有效改善淹水問題，水利局已在永康大排中山高速公路以東興建疏洪道、永康分洪抽水站，為永康大排分洪，將排水引入鹽水溪，另增設永康東抽水站，並將更新永康抽水站、新建鹽洲抽水站。

依百年防洪標準施工

更新永康抽水站將投入三億元，新建地下二層、地上二層的永康抽水站和設置合計每秒抽水量四十立方米的豎軸式抽水機組（五組各八CMS的抽水機）。

設置豎軸式抽水機組

水利局副局長黃文彥說，永康抽水站現有螺旋式抽水機每秒抽水量四十立方米，依七十二年鹽水溪水位五．七米來設計抽水揚程（抽水機將排水抽到鹽水溪的高度）三．四米，如今地形、水位都升高，螺旋式抽水機抽水效能不足，改善工程將依一百年防洪標準，鹽水溪七．三三米水位設計豎軸式抽水機組的抽水揚程為五．六米。