〈南部〉軍公教調薪需10億元 南市府：準備好了

2017-09-16

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕台南市議會定期大會訂於本月廿二日召開，昨天召開第二次程序委員會，討論各項提案。會中，對於軍公教人員調薪三％、一年約增加十億元，市議員蔡育輝質疑預算書已編定並送議會，這筆預算錢從哪裡來？

六都與新竹市、金門縣因基本財政收入大於支出，這八縣市為公務員調薪三％，中央將不予補助，市府表示，南市公教人事費決算數一年約三百六十億餘元，調薪三％約增加十億元，公務預算及地方教育發展基金各約增加五億元。

市府：歷年人事費賸餘支應

市府說，往年公務預算人事費因人員異動或未補實等原因，執行率約九成多，因此，明年度調薪原則由人事費賸餘支應，如有不足，則由各機關員工待遇準備（公務預算編五千萬元，地方教育發展基金編一億元）或第二預備金（約四億）支應。

蔡育輝表示，依法教育預算要達到一定比例，多年來市府都沒有編足，其中地方教育發展基金即使依法編列，也沒有充分用在改善教育環境、充實教育員額，錢編了不用、用不到，卻提供市府調度之用，相當不合理。

市府強調，地方教育發展基金由調整待遇準備支應，以及由地方教育發展基金賸餘超支併決算辦理，明年度總預算案也不用重編。

市議會定期大會 22日開議

昨程序委員會由召集人議長賴美惠主持，副議長郭信良、議員蔡育輝、林宜瑾、郭秀珠、蔡秋蘭、吳通龍等出席，市府則由秘書長吳欣修率相關單位代表列席。

市議會表示，本次定期大會將於九月廿二日至十一月卅日召開，市議會援例針對開閉幕、三讀議案第二、三讀會及議員市政總質詢等議程，於有線電視第三頻道進行轉播，期間所有議程也將於網路同步直播。