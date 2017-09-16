〈南部〉公教加薪增17億支出 高市議會籲中央補助

2017-09-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會昨召開程序委員會，除通過市府提案與人民請願案上程，與會議員也達成共識，建議中央比照民國一○○年模式，專案全額補貼公教加薪、高雄第一年增加的十七億元人事費用。

程序委員會 議員齊聲爭取

市府秘書長楊明州則強調，無論中央有無補貼，財主單位都會設法調度，絕對不會發生發不出薪水的情況；他同時指出，市府也會透過管道與中央商議，爭取因加薪政策的合理補貼。

楊明州進一步指出，明年度總預算已送達議會，原則上不會重編，預定本月十八日正式向議會報告。

市議會昨召開第十三次程序委員會，由議長康裕成主持，副議長蔡昌達及市議員張勝富、曾俊傑、李順進、張文瑞出席，會中通過市府七十四件提案與人民請願案上程，同時也針對中央為公教加薪、卻沒補助六都情況進行討論。

在中央宣佈軍公教加薪前，市府已向議會提出明年度總預算，因此未編列加薪所需額度，初步估算需增加十七億元人事支出。

儘管市府保證財務調度正常，絕不會發不出薪資，與會議員仍達成共識，建議中央比照民國一○○年加薪、全額補助地方調薪模式，專案補助高雄第一年增加的十七億元人事費用。

議長康裕成認為，儘管高市財政趨於穩定，但中央不能以收支沒短差為由不予補助，期盼政院比照前例，全額補助地方第一年人事費增加經費。