〈南部〉高雄輕軌一階末段履勘過關 月底全線通車

2017-09-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌第一階段最後的C12駁二大義站至C14哈瑪星站路段，昨通過履勘，但列出兩項「營運前須改善事項」，高市府將儘速改善缺失，隨即報請交通部核准通車營運，預計九月三十日全線通車。

列2項營運前須改善事項

高雄輕軌第一階段最後路段（C12至C14站）履勘，昨由交通部邀集專家學者進行，由交通部路政司司長陳文瑞擔任總召，分成土建、機電及營運共三組，進行文件檢視、現場設施設備檢視、狀況模擬演練。

模擬演練地點位於C14站，狀況假設有旅客違規未刷卡不服取締、轉轍器故障、車門夾到旅客背包帶子等。陳文瑞表示，演練過程中，司機員操作熟練，順利排除轉轍器故障；另針對車門夾到旅客背包帶子，司機員也處置得宜。

經過一整天檢查與測試，輕軌順利通過履勘，但提出改善事項十六項，其中兩項為「營運前須改善事項」，包括月台護欄未設置禁止攀爬標誌、捷運西子灣站車站未張貼往輕軌站之中英文標示；另有八項「一般注意改善事項」、六項「後續建議改善事項」。

高雄市副市長許立明指出，高雄環狀輕軌是全國第一條，第一階段C1至C14站全長八．七公里，共十四個車站，路線通過亞洲新灣區，包含夢時代、台鋁、中鋼總部、市圖總館、高雄展覽館，穿越愛河橋經過海洋文化流行音樂中心、港埠旅運中心、駁二特區等重要建設，串聯高雄多元化的港灣建築。

高雄市交通局長陳勁甫指出，八月輕軌C1至C12站平均日運量已達一萬○五七八人次，較通車初期平均日運量九百人次，成長約十二倍。

輕軌第一階段C1至C14站通車後，將抵達哈瑪星地區，配合生態交通全球盛典十月將於哈瑪星登場，屆時也將引進無人駕駛電動車等多項新型綠色運具，讓國際看見台灣發展綠色運輸的成果。

最快11月開始收費

捷運局表示，輕軌目前為試營運階段，民眾可免費搭乘，第一階段全線通車後，最快將於十一月開始收費，採取一段票三十元（持一卡通優惠價二十五元），但初期將針對捷運或公車轉乘輕軌推出優惠價，價格尚在研議中。