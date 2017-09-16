〈南部〉蒐集民間手稿400件 台東縣府出書

2017-09-16

〔記者黃明堂／台東報導〕退休教師黃學堂廿年前參與編纂台東縣史後，熱衷蒐集民間手稿，彙整四百餘件，由台東文化處出版「台東民間手稿圖錄」一書，從中窺探野史。

契約畫押、無頭公案都收錄

黃學堂說，大家都聽過古代有「畫押」，但未見過什麼叫畫押，一份清光緒十九年的土地買賣契約，大家都不識字，由代筆人撰寫代簽名，見證人各在自己名字下隨便畫，沒有特別形體，但這就是「畫押」了，效力等同親筆簽名。

他說，在一份台東開拓時期的袁氏家族系譜中，記載著家人被「生蕃所殺」無頭公案！

民間野史展現古早庶民生活

這是台東第一份取自民間文件的史料書籍，文化處長鍾青柏說，因為真實來自民間，是台東真實的生活軌跡，相當珍貴；希望這第一本書，能號召更多民眾願意提供家中珍藏的歷史，縣府願意不斷的印製出版。

台東縣政府為建構「地方學」的基礎資料，委託黃學堂自去年十一月底開始，尋訪民間家藏手稿，至今年八月底告一段落，近百人提供資料者，掃描手稿數千頁，彙整部分加以出版。

黃學堂說，因為有撰寫縣史的基礎，以前就聽過很多人家藏有早期手稿，有很多是他的朋友，但已過世，後代大都不願理會，或以隱私來拒絕，甚至當他是詐騙集團，蒐錄過程並不輕鬆。

本書蒐集遠自清同治年間的文件，分成地方史料、名人手跡、家族系譜、文書契約，共十四大類，包括婚喪禮俗、民俗療法、符咒都有，呈現早期台東的庶民生活。