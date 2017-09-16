〈台北都會〉34年大整容 北美館10月11日起休館1年

2017-09-16

18日起館舍陸續暫停開放

〔記者周彥妤／台北報導〕成立卅四年的台北市立美術館，即將施作歷來最大規模修繕工程，九月十八日起，館舍將陸續暫停開放，十月十一日全面休館，預計明年夏末完工，為期近一年，修繕費用耗資一億三千萬。

預計明年夏末完工

位於北市中山區中山北路三段的北美館，於一九八三年正式落成開館，為全國第一座現當代美術館，具有指標意義。館舍由建築師高而潘設計，以現代簡約的白色幾何方格，融合傳統建築斗栱元素，採「井」字形結體，矗立於花博公園美術園區，佔地六千二百坪。

設備老舊 不敷使用

北美館指出，北美館成立已屆卅四年，設備老舊不敷使用，影響甚鉅，故而施作歷來規模最大的修繕工程，硬體上，除改善全館空調，以達分區控制溫濕度，另會改善展示空間，以滿足現當代藝術日新月異的展示需求；軟體上，將因應時下全球美術館專業策劃，重整內部制度作業。整體修繕費用合計一億三千萬。

北美館表示，修繕工程以「美術館再想像」為題，預計九月十八日起館舍將陸續暫停開放，逐步實行展覽場卸展與工程施作，十月十一日全面暫停開放，預計明年夏末完工，耗時近一年。

廣場活動開放時間如常

北美館表示，全面休館前，自九月十八日至十月十日，館內展覽包含二樓「空間行板」典藏展、二○九藝想空間不分齡創作「移動製作」、一樓大廳耿一偉作品「去年夏天你不在，我來過」及地下樓「時光膠囊民眾參與體驗計畫」，全面免收門票；另外，館舍暫停開放期間，廣場活動仍未中斷，開放時間如常，亦如過往不收費。