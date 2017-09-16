〈台北都會〉穿芭蕾舞衣 阿公阿嬤大跳「小蘋果」

2017-09-16

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我的老天鵝啊！」舞者平均年齡將近八十歲的坪林區飛松舞團，昨在坪林區公所接受前鄉長梁金生和國際獅子會300B2區永和獅子會捐贈新芭蕾舞衣後，展現炫目舞藝，不論是慢節奏的日本民謠「淚光閃閃」，還是快動作的「小蘋果」，阿公阿嬤們跳起來流暢自然，精采演出贏得台下熱烈掌聲。

創立16年 飛松舞團聞名新北

坪林松年大學飛松舞團現有卅二位爺爺奶奶，其中十二位爺爺、廿位奶奶，創立十六年來每週一次聚在一起練舞，大家越練越開心，常受邀演出，感染各地銀髮族，要活出健康、活出快樂。

當初創立飛松舞團的前鄉長梁金生，其高齡九十二歲的媽媽梁阿要是飛松舞團創團團員，梁金生說，坪林位於山區，人口外移及高齡化問題明顯，他看到許多阿公阿嬤，每天除了採茶種菜，生活單純，因此在坪林成立松年大學分校，為老年人開辦舞蹈班及歌唱班。

梁金生說，阿公阿嬤們聚在一起唱歌跳舞、交朋友，非常開心，媽媽梁阿要一到上課時間，什麼都可以放下不管，成為快樂的全勤學生；且飛松舞團的「芭蕾舞」令人驚艷，指導老師林寶蓮說，剛開始要長者換穿短裙吊帶上衣的芭蕾舞衣，「開什麼玩笑！」阿公阿嬤們難以接受，勸說好久才勉強接受，幸好觀眾都很熱情鼓勵，大家才慢慢接受。

如今飛松舞團聞名新北，阿公阿嬤的表演大方自然，也從練芭蕾的動作中學習伸展肢體、活動筋骨。阿嬤梁阿要說，跳芭蕾舞很開心，「覺得自己又年輕起來！」九十二歲阿公陳本說，「男生也穿芭蕾舞衣，本來覺得很歹勢，但是到後來習慣就成自然」。