〈台北都會〉柯P將首度祭孔 議員批選舉考量

2017-09-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北孔廟祭孔大典將於廿八日登場，過去祭典的正獻官都由當地政府最高首長擔任，但台北市長柯文哲自上任以來都未出席參加，北市民政局昨透露柯文哲已排好行程，不過柯今年將出席擔任正獻官主持祭典，這將是柯首次參加祭孔大典，藍綠北市議員痛批，柯完全是選舉考量，為了明年選舉連任做準備。

上任以來均未出席

民進黨議員王世堅諷刺，柯在世大運期間把滿天神佛請出來，世大運前舉辦踩街嘉年華交給民政局籌辦，把體育賽事變成宗教民俗化，出席祭孔大典，柯明顯是為了尋求連任，連孔子都請出來，他一點都不訝異，前年、去年都不參加，今年卻突然跑來，完全是為了連任。

國民黨議員陳炳甫直言是選舉考量，以前馬、郝市長都會盡量出席參加祭孔，但柯Ｐ向來對繁文褥節不看重，今年卻願意參加，也是好事一件，但民進黨最近刪減文言文爭議，柯似乎與民進黨動作不一樣。

柯文哲就任市長以來未參加祭孔，兩年前的祭孔大典，時任總統馬英九出席致詞時，表示自己之前當台北市長，連續八年都有參加，對祭孔相當重視，被解讀為暗指柯文哲不尊重，酸度十足。

台北市孔廟管理委員會表示，目前行程表定柯市長會出席參加祭典，只要沒遇到颱風延期，柯就會到，也按照往例，邀總統蔡英文與中央單位，還不確定總統是否會到場參加，若未到場，依例由內政部長代為出席。