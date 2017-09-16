〈台北都會〉暌違110年 孔子儀仗重返北一女

2017-09-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年祭孔大典將於九月廿八日在台北市孔廟大成殿廣場隆重舉行，昨首度班師回到一百一十年前舊址、北一女中，北一女儀隊在校門口舉槍迎接禮生、佾生，古今交錯景象難得一見，也替為期兩個月的孔廟文化季系列活動揭開序幕。

佾生與北一女儀隊首度交會

台北市孔廟管理委員會指出，台北孔廟創建於清光緒年間，當時台灣北部設置台北府，府城於光緒五年（西元一八七九年）動工，光緒六年知府陳星聚在台北城南門內建造文武廟，文廟在左、武廟在右，這就是台北最早孔廟，光緒十年（一八八四年）完工。

清孔廟建於北一女 1907年廢除

一九○七年，日本為建立日語學校廢除文廟，並利用文廟原址建立第一高等女學校（是一九三九年在台北仕紳奔走下重建完成。

時隔一一○年之久，台北孔廟昨與北一女中合作舉辦「至聖先師回故居」紀念儀式，孔子聖駕儀仗在穿著古服的禮生及十六位大龍國小佾生引領下，進入北一女的市定古蹟光復樓校舍迴廊，儀隊整齊列隊舉槍迎接，也是前所未見的畫面；市府秘書長李文英則率領市府校友團，身穿北一女制服登場，向在場老師表達謝意。

鄧家基：重回發源地 彰顯敬師

北市副市長鄧家基致詞時表示，儒家學說不管在家庭、社會都建立非常好的依循，今年孔廟文化季重回北一女發源地，更彰顯敬師之意。北一女校長楊世瑞笑說，原來北一女是地靈人傑，培育許多女性菁英。

孔廟委員會指出，今年祭孔大典依循國家級三獻古禮，共有卅七道儀程，最吸睛的佾生，同樣由大龍國小學生擔綱，演出九十六個舞姿的佾舞，禮生則以當地大龍峒仕紳與明倫高中學生組成。

28日祭孔大典 200張參禮證供索取

九月廿八日祭孔大典提供兩百張參禮證供民眾領取、每人限取兩張，送完為止，可於廿日、廿一日上午九點至中午十二點、下午兩點至下午五點間前往孔廟領取。

孔廟委員會提到，今年祭孔大典擴大為兩個月的孔廟文化季，安排一系列活動，包括孔廟舉辦書法展、祭孔當日上午安排古琴大師表演，下午邀王品創辦人戴勝益分享，以及即日起至廿六日在孔廟提供敬師卡，讓民眾寫給恩師，十月還有紙藝親子體驗活動。