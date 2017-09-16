〈台北都會〉《新北 》14老舊市場 排隊補強

2017-09-16

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市四十三座傳統公有市場，因部分建物興建年代久遠，牆面出現油漆剝落、鋼筋裸露等狀況，新北市市場處近幾年陸續就廿四座老舊市場進行建物耐震評估，補強工程總金額預估達三億多元，如板橋黃石公有市場花費四百多萬加厚市場梁柱與基座，今年六月已完工，目前尚有十四座市場排隊中。

新北市市場處工程管理科科長林振鵬表示，一○三年已針對傳統市場進行總體檢，當時鎖定屋齡四十年以上、無使用執照或外觀牆面裂縫明顯等市場，進行建物耐震能力評估，去年初台南大地震導致南市大智市場倒塌，依據內政部營建署規定，才又將九二一大地震（民國八十八年）前興建的市場也納入耐震評估。

另8市場完成補強 提高耐震能力

林振鵬說，廿四座較老舊的市場，其中新店碧潭、板橋湳興市場初評過關，中和枋寮、永和永安、永和新生、鶯歌、汐止中正、雙溪、板橋後埔、板橋黃石八座市場則已陸續完成補強工程，提高老舊建物的耐震能力。

據市場處資料，目前尚有三重光明、三重重新、三重中央、新莊第一、蘆洲長安、蘆洲永平、中和民享、永和溪州、萬里、瑞芳第一、貢寮澳底、新店中央、土城、深坑十四座市場等待詳評作業及補強工程，總經費約一億六千多萬。

林振鵬說明，全國老舊市場建築物耐震補強工程，已被納為行政院前瞻計畫的補助項目之一，新北市今年五月初已提報爭取補助經費，規劃一○七到一○九年間再分梯次完成剩餘十四座市場的詳評及補強工程。