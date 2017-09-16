〈台北都會〉奪命北宜公路 設「懷念」標語警示

2017-09-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市與宜蘭縣的台九線北宜公路因山路曲折，「九彎十八拐」聞名全台，吸引不少機車族競速、尬車技，也是重機族群的愛好天堂，但今年以來發生五起死亡車禍，五條冤魂命喪輪下。上個月知名連鎖伴手禮店「維豐肉鬆」少東江世麟在石碇路段自摔，撞擊護欄身亡，令人唏噓。新北市交通局近期設立宣導牌面，以「我們懷念他」標語，提醒用路人安全行駛、珍惜生命。

山路曲折 今年5起死亡車禍

據統計，北宜公路一○五年發生五百八十三件車禍，其中四件死亡事故，今年一至八月發生四百四十二件車禍，其中五件死亡事故，總計近兩年來共奪走九條人命，北宜公路被冠上「死亡公路」稱號。

今年除夕清晨，林姓騎士因過彎失控，衝至對向車道，遭迎面而來的大貨車撞斃；四月四日清明連假，同一天兩名騎士分別在卅一公里處、相距一百公尺的兩個彎道摔車，皆回天乏術；六月一名騎士疑因過彎不慎滑倒，撞向路旁小貨車，送醫不治。

改善標誌、號誌 取締危險駕駛

交通局交通安全科科長陳建成表示，去年起與警察局、交通部公路總局合作，進行標誌、標線或號誌改善，包括繪製減速標線、增設預告號誌、反光導引設施及交通桿等，並請新店分局加強取締超速、競駛、跨越雙黃線超車等危險駕駛行為，盡力改善交通設施，仍無法避免遺憾發生。

陳建成說，今年五起死亡車禍類型均為機車，肇事原因都是失控自摔致死，不排除和駕駛人危險行為有關，因北宜公路充斥彎道，許多騎士喜歡壓車炫技，一不小心可能釀禍。

交通局長王聲威指出，市府在北宜公路廿一．五公里及卅四．一公里處重複發生死亡車禍的地點，設立四面創新告示牌，結合時下流行的「哭哭」圖案，並搭配「我們懷念他」標語，有警戒之意，希望喚起用路人的交通安全意識，未來將擴大設置，包括環河西路、環漢路等常發生車禍的路段，提醒民眾「安全是回家唯一的路」。