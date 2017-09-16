〈北部〉直排輪好手 花商蕭秉昇世界賽摘銅

2017-09-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮高商應用外語科三年級蕭秉昇是國內外滑輪溜冰競賽的常勝軍，今年代表台灣到中國參加世界全項目輪滑錦標賽，自六十個國家地區中脫穎而出，奪下速度過樁成年男子組銅牌，預計明年還要遠赴荷蘭參賽，為台灣留下金牌殊榮。

台灣自由式輪滑好手蕭秉昇，連年出國征戰均獲佳績，去年在泰國曼谷世錦賽上，以些微差距輸給奧地利選手，僅獲得青年組亞軍，今年二人再度於中國南京交手，蕭秉昇在廿八公尺速度過樁項目決賽中，以四﹒八八秒打敗奧地利選手拿下季軍。

蕭秉昇說，此次參賽雖僅拿到銅牌，但過樁秒數距離世界紀錄的四﹒七三五秒已相當接近，對於成績感到滿意，另為了準備比賽投注大半心力，加上在中國數十天，導致課業嚴重落後其他同學，現階段將會盡全力彌補這段期間沒有完成的課業，好好兼顧學業、顧及本分事。

他強調，明年世界盃將在荷蘭舉行，除希望能夠繼續代表台灣上場比賽，未來也期待自己能夠拿到大專院校直排輪項目的體保生名額，雖然第一目標放在香港城市大學，但仍會積極爭取留在國內，並在固定練習直排輪以外的時間，加強外語能力。

成年組奪牌 校長誇不容易

花商校長林明山說，今年世界全項目輪滑錦標賽共有六十國參賽，規模比過去還要盛大，加上蕭秉昇參加的是成年組比賽，能夠奪牌實在不容易，校方將持續輔佐蕭秉昇往職業選手邁進，給予課業及賽事上的協助，並期盼他能成為校園典範，鼓勵學弟妹努力成就夢想，讓世界看見台灣。