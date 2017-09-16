〈北部〉住警器安裝率 宜縣拚年底達32％

2017-09-16

住宅防火利器 目前僅24%安裝

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣住宅用火災警報器（簡稱住警器）目前安裝率約二十四％，宜蘭縣消防局協調羅東鎮及冬山鄉公所，兩公所承諾明年編列預算，補助轄區共四萬多家戶加裝住警器，全縣今年安裝率力拚三十二％，明年希望提升到七十五％。

油炸食品釀災 幸警報響起

住警器有何功用？以三星鄉張小姐為例，今年六月，她在家中製作油炸食品，因一通電話，離開不到五分鐘，加熱油鍋瞬間引起大火，第一時間渾然不知，還好住警器及時響起，她急忙關掉瓦斯，廚具、廚房雖付之一炬，但沒有引發氣爆，無人員傷亡，算是不幸中的大幸。

張小姐說，事發時，聽到住警器聲響，提醒她有狀況，自己因上過消防課程，得知油鍋起火不能潑水，便拿滅火器滅火，把損失降到最低，事發後，深深覺得防災意識非常重要，盼大家加裝住警器防患未然。

宜蘭縣九萬六千三百多戶，現階段有兩萬三千一百六十戶裝住警器，安裝率二十四％，頭城、礁溪、壯圍、員山、三星、五結鄉等地鄉鎮市公所，有補助轄區住戶裝設，三星鄉唯一全鄉補助，張小姐住家也是受惠家戶。

宜蘭縣消防局透過慈善團體捐贈及企業募款，近期募集五千個單價三百元住警器，優先發放給縣內弱勢團體、中低收入戶、水源不足、救災不易住戶，剩餘數量再開放其他用戶申請。

明年羅東、冬山 補助住戶加裝

宜蘭縣消防局火災預防科長黃登傑說，今年安裝率以三十二％為目標，明年羅東鎮及冬山鄉住戶如果全數加裝住警器，全縣可望提升至七十五％，除了住警器，他建議滅火器、緊急照明燈等災害預防設備一併添購，確保居家安全。