〈北部〉美國麻省理工營隊 9台灣人入選

2017-09-16

〔記者廖雪茹／北埔報導〕美國麻省理工學院（校名簡稱MIT）國際創業極限挑戰營首度來台，昨天在新竹縣舉辦成果發表會，海選出九名台灣農創青年，人數歷年最多。其中最年輕的學員、二十三歲劉晉儒，剛從史瓦濟蘭外交替代役退役，因看到非洲缺乏集中交易市場，農產品價格混亂，希望可在MIT業師指導下，與隊友一起打造拍賣交易系統。

好食好事基金會執行長邱子權表示，台灣的糧食自給率僅三十％左右，但台灣食農創業人才的創新力量可觀，基金會為提供一個國際性的舞台，鼓舞更多跨領域青年投入食農新創產業，引進MIT國際創業極限挑戰營來台，經MIT世界海選，今年共有九名青年入選。

基金會與MIT合作以食農新創為主題，自五月起舉辦系列活動，九月十日到十五日在新竹縣北埔鄉「麻布山林」，舉辦最終成果發表會。在六天五夜中，約五十名學員每天十二個小時，接受講師、業師訓練並與團隊討論，腦力激盪。

二十四歲的台灣學員黃苡芳，去年甫與三名台大學生成立新創公司，提出農民分享彼此作物與食物生長的循環知識計畫，期望有助於解決都市農業問題。

另一個團隊「媽媽主廚」，則是計劃號召二百名媽媽加入食物供應鏈，透過手機預約，提供美味、衛生、充滿媽媽味道的便當。

邱子權說，為讓台灣跨界青年一展長才，提供近一百萬元獎學金，給入選的台灣學員全額或半額的學費補助，期待他們未來創造出更多、更新並且可成功複製的食農新創模型。