〈北部〉通霄彩虹玉米 農會再簽5年專利

2017-09-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮農會改朝換代，由原白沙辦事處主任徐學承獲聘總幹事，由於推廣種植號稱全台唯一的彩虹玉米今年初種子斷貨，不少農民無種子可種，農會趕緊再跟行政院農委會農業試驗所續簽五年專利，繼續推廣彩虹玉米。

總幹事徐學承表示，由於之前與農業試驗所簽約剛好今年到期，因通霄鎮農會近年來致力於推廣彩虹玉米，已經成為通霄鎮特色農產品，為了保住專利，所以趕緊跟農試所簽約。

彩虹玉米屬於台農五號黑糯玉米品種，由農業試驗所研發，通霄鎮農會向農試所買下專利權栽種，不少通霄鎮內農民都跟農會購買種子或是簽約契作。

通霄鎮農會也曾多次舉辦活動並和地方特色節慶、餐廳業者結合，創作出不少彩虹玉米特色料理，成為農民的另一項重要經濟來源。

但是由於去年的颱風、寒害影響，導致提供彩虹玉米種子的農業試驗所栽種的彩虹玉米「種子田」種子無法存活，今年初不少農民開始買不到種子，讓農會與農民都相當焦急，許多玉米田也開天窗。

農民指出，如果是之前留下的種子，由於不是當季的，種出來的玉米相較種子田所提供種子栽種的彩虹玉米，不但又短又小，外觀也不好看，不若正常該有飽滿的樣貌，玉米農雖然搖頭苦嘆，也只能希望能夠快點有種子種植。

不過最近天氣轉好，彩虹玉米種子開始進貨，徐學承表示，最近進了約三百公斤的種子，可以滿足農民需求。