〈北部〉農路窄又陡 9旬翁捐地拓寬

2017-09-16

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮鹿鳴里二鄰到四鄰的聯外農路，有段長約八十公尺的彎曲陡坡，路幅僅四點五公尺，會車稍有不慎就可能翻落深約一、兩層樓高的駁坎。九十一歲老翁陳保森捐出三十坪土地拓寬為六公尺，讓這處危險路段變安全，鄉親稱道。

新埔鎮民代表范振葵說，這條農路舊名「下坑仔」，因為與竹七十一線的交叉口有個公車站牌叫做「信義」，所以也被稱做「信義巷」，最陡路段的坡度高達四十五度，長約八十公尺，每天有上百人以此為出入要道，但是四點五公尺的路寬會車不易，潛藏隨時可能翻落駁坎的危險。

范振葵說，人稱「保森伯」的陳保森世居當地，一向熱心公益。老人家覺得不能繼續這樣下去，所以要他想辦法爭取經費拓寬，並表達願意配合把緊鄰這條農路的土地，無償提供六十公尺長、一點五公尺寬共約卅坪的面積，捐出來做為道路，讓農路可以拓寬，保障用路人的安全。

後來在前縣議員陳英樓協助下，爭取到新竹縣議會副議長陳見賢補助經費，農路得以動工拓寬。一期工程已經完成，二期工程目前正準備發包。

范振葵說，老人家願意讓出私有土地供眾人行得安全，他對這個義舉非常感佩，形容保森伯猶如土地公守護著地方。

對於捐地善行受到稱道，陳保森謙稱「人命比較重要」，並用客家話說這駁坎如果摔下去會「死無命」，對於鄉親安全的憂心與重視，溢於言表。