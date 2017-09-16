〈北部〉福海宮座談 要求保存廟埕完整

2017-09-16

〔記者謝武雄／大園報導〕大園區竹圍福海宮因位在桃園航空城都市計畫區內，原本面臨拆除命運，在信眾爭取下交通部同意不拆，但僅保留周邊廿米範圍，與信眾希望保留廟埕周邊百米不符，為此，福海宮昨天舉辦文化座談會，由主祀的輔信王公坐鎮，邀請多位專家學者及中央、地方民意代表出席，會中大家一致呼籲尊重寶貴的宗教文化資產，維持廟埕周邊百米規劃。

市府地政局長陳錫禎表示，市長鄭文燦多次在公開場合贊成保留廟埕周邊百米意見，目前該案已送內政部討論，市府也呼籲中央要傾聽民意。今年獲文化部遴選為人間國寶的木作大師梁紹英認為，福海宮深具藝術、建築價值，樑、柱、斗、栱巧妙的組合，將建築藝術發揮得淋漓盡致，難怪寺廟建築也被市府認定為歷史建築，廟埕保存完整對寺廟發展很有幫助。

中央大學土木系教授林志棟說，福海宮並不影響未來第三跑道飛航安全；元智大學社會政策系教授劉阿榮則建議，將福海宮開發為宗教文化產業園區，讓福海宮成為航空城守護神的新角色。

堪輿名師林明煌說，航空城形狀看起來就像鳳凰，福海宮剛好在心臟處，鳳凰的心臟要又大又強，才能飛得夠遠，也象徵航空城邁向國際，心臟屬「離卦」為火，因此福海宮要保留廟埕周邊百米，才有足夠空間進行過火儀式。