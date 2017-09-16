〈北部〉大溪中正公園 相撲場重現風華

2017-09-16

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕交通部觀光局補助市府一千八百萬元進行大溪中正公園改善，工程內容包含已啟用的景觀電梯五百萬元，另外一千三百萬元則是公園西側沿大漢溪河階崖邊設置景觀步道；市府並將公園內「圓形廣場」，以原木搭建出古樸的唐式建築涼亭、設置土俵（相撲比賽的圓形擂台），恢復舊時相撲場的原貌。

市府觀光旅遊局表示，為活化大溪中正公園使用空間，觀旅局與中華民國相撲協會洽商將相撲場恢復原貌，協會推薦和泰興業公司（大金空調代理商）捐贈戶外相撲場，相撲場設計理念承襲相撲競技，強調光明磊落的心、卓越的技巧、不屈不撓的體力，以四方柱支撐主體結構，柱、樑等主要結構使用實心檜木，並請大溪當地木工師傅指導，木料以榫接方式施作，相撲亭外觀不會看到任何鋼釘施工痕跡，屋頂以銅瓦層層包覆，充滿唐式風格。

觀旅局表示，大漢溪河階崖邊景觀步道工程，則以「慢活城市」為設計主軸，並將「溪園聽濤」、「飛橋臥波」、「靈塔斜陽」、「崁津歸帆」、「蓮寺曉鐘」、「石門織雨」、「鳥嘴含煙」、「角板行宮」大溪八景融入崖線步道及廣場設計元素，步道北銜和平老街自帆船廣場進入公園，沿崖邊向南至鎮南宮廣場，並設計懸臂鋼構外推平台，可遠眺大漢溪河階風光。

步道全長約四五○米，將和平老街、中山老街及大溪木藝博物館以點、線、面方式串連，居高臨下俯視大漢溪的地質景觀。

另外，位於大溪都市計畫範圍內的埔頂公園，全區均已開闢、面積約五．五公頃，是大溪重要的都市型公園，但腹地大卻缺乏相關設施，景色也過於單調，市長鄭文燦昨天會勘表示，市府將編列四千萬元進行公園改善案，增加設施、打造防災公園，預計今年底前動工，可於明年十月完工。