〈北部〉人口將破44萬 竹市府辦抽獎

2017-09-16

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市人口已達四十三萬九千九百零二人，即將突破四十四萬大關，為讓民眾一同慶賀即將達到的新里程碑，市府在臉書粉絲專頁舉辦慶祝活動，只要猜謎及留言分享就能抽好禮。

市府民政處長張力可表示，新竹市人口一○三年六月突破四十三萬，經過三年即將突破四十四萬，因此市府將於「新竹市新鮮事」臉書粉絲專頁（http://www.facebook.com/hsinchunew/）舉辦兩波贈獎。

兩波贈獎 等你參加

第一波自九月十五日起至二十四日止，只要到臉書留言，猜猜看第四十四萬人口是出生在哪個行政區？性別為何？市府將從留言按讚分享者抽出十五名得獎者。

第二波自九月二十五日起至十月一日止，在粉絲專頁留言，並上傳全家福照片曬幸福，市府也將從中抽出十五名幸運者。

市長林智堅說，新竹市平均年齡全國最低，出生率在全國排名第四，主要是因為擁有較安定的就業機會，讓民眾放心生育，成為「兒童城市」，市府除推出生育津貼，補助第一胎一萬五千元、第二胎起每胎增加五千元，另提供「育兒指導服務」措施。

林智堅表示，「育兒指導服務」是新竹市繼六都外第一個辦理的縣市，只要設籍並實際居住在新竹市且育有○至二歲幼兒的新手爸媽及育有六足歲以下幼兒弱勢家庭，經評估就可安排育兒指導員免費到府服務。