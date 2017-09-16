〈北部〉水管3天破3次 苑裡200戶抓狂

2017-09-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑東里至水坡里一帶，最近頻頻發生停水狀況，而且一週內停水三次，造成用戶日常生活不便，由於最近省自來水公司才公告二十日苑裡鎮因修復管線將大規模停水，公告還沒到就停水，引發不滿，質疑「是測驗民眾承受度嗎？」有鎮民也擔心停水惡夢又突然上演。

老修不好 水公司列檢討

省自來水公司第三區管理處副處長謝張浩表示，由於苑裡鎮苑東里至水坡里一帶有條自來水管線較為老舊，使用已經超過二十年，上週至本週連續發生自來水管破洞狀況，包括八日、十日、十一日，維修人員修復完一次又破一次，總共發生三次，才會造成無預警停水狀況。

謝張浩說，這次的無預警停水影響戶數約兩百戶，第三區管理處已經要求通霄銅鑼營運所將此案列入檢討。

插隊排進明年汰換計畫

謝張浩指出，由於管線汰換計畫是兩年排定一次，今年度預計汰換管線兩年前就已經排定，但考量這次屬於異常突發狀況，會先規劃「插隊」排進明年汰換計畫，若目前明年度已經排定好的管線汰換完經費有剩餘，明年就會執行汰換，最遲到後年也能汰換，詳細時程須進一步確定。

最近自來水公司也會提高警覺，注意該管線是否有水壓異常或是漏水狀況，隨時派員搶修，確保用戶權益。

由於苑裡鎮七月間也曾經數度發生較大區域性的無預警停水狀況，包括中正、客庄、苑南、苑北、西勢、西平、房裡、海岸、苑港等里，水公司統計約五百戶受影響，最近苑東里至水坡里一帶又再度發生，讓許多人傻眼。

近日仍有民眾反映家中發生停水狀況，希望水公司能徹底查清楚。