〈北部〉人潮、功能不再 教局明年不設英語村

2017-09-16

轉型英語資源中心及雙語學校

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府教育局擬將桃園區文昌國中、快樂國小設置的國際英語村，轉型為英語資源中心及雙語學校，明年起取消英語村遊學活動，教育局長高安邦昨在議會接受質詢時表示，二○○八年設置的國際英語村是成功案例，但時代及科技趨勢變遷，加上參與英語村遊學的學生人數逐年下降千人，教育局也被審計處要求檢討，因此有轉型的必要。

對於英語村轉型，市議員黃婉如質疑，文昌國中過去曾面臨減班、滅校困境，快樂國小則因鄰近殯儀館，家長寧可將小孩送到較遠的國小就讀，兩校皆因設置英語村而挽救頹勢，以快樂國小為例，從一開始只有十六名學生增加到五個班，若廢除英語村，恐讓學校再度面臨困境。

市議員陳美梅則表示，過去家長若得知小孩學區在快樂國小，都想盡辦法讓小孩轉赴他校就讀，設置英語村後，反倒有家長讓孩子跨區就讀該校，若學校轉型、甚至取消英語村遊學，將連帶影響學生的教育權。

高安邦回應，學生藉由到英語村學校遊學，可與外籍教師互動，但天數僅有一天，學習效果有限，且遊學對象僅針對小五學童，無法擴大學習效益，加上不少學校加入AR、VR教學，學生不用遠至英語村學校遊學，也能以科技方式學習語言。

18名外籍教師 將分配到其他校

高安邦表示，英語村遊學人數有逐年下滑趨勢，從二○一四年的兩萬二一九五人逐年減少，二○一七年已少於兩萬人，而全市共有十八名外籍教師，原本分配在設置英語村的文昌國中、快樂國小及中壢國小，明年起將統籌分配到其他有需求的學校；另中壢國小因校舍老舊，將於明年改建，考量學生安全將取消英語村遊學。

高安邦表示，文昌國中轉型英語教學資源中心後，將結合巡迴外師與遠距教學理念，利用科技設備與各國中進行英語情境教學；快樂國小轉型為雙語創新教學試辦學校後，將挑選藝文、健體或綜合等課程實施雙語教學，英語授課節數佔總節數三分之一，並將英語情境融入教學，中壢國小須待校舍改建完後，才能確定轉型方向。