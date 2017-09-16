〈北部〉前瞻自籌1420億 議員憂拖垮財政

2017-09-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府研考會主委詹賀舜昨天在議會針對前瞻基礎建設進行專案報告，桃園市政府至今向中央提出一○五項計畫，總經費高達二八一○億餘元（含鐵路地下化新北市負擔十四億元），中央補助一三七六億元、市府自籌一四二○億元，這些工程將在十年內完工，市府平均每年須自籌一四二億元；對此，多位議員擔心恐會拖垮財政，副市長游建華則表示，整個前瞻規劃會以穩健的財政為基礎，絕對不會拖垮財政。

自籌款比中央補助多 議員不滿

市議員林政賢、黃婉如認為市府不夠盡力，市府自籌款項竟然比中央補助還多，尤其是捷運建設，市府負擔金額超過六成；另市議員陳美梅、徐其萬說，桃園市鐵路地下化負擔比例為六都最高，對桃園不公平。

交通局：透過土地、場站聯開取得資金

對此，交通局長劉慶豐表示，都市捷運部分因有自償率問題，所以自籌金額較高，未來可透過土地、場站聯開取得資金，至於鐵路地下化部分，因適逢中央訂定新的「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，桃園必須依此要點辦理，自負比例才會最高。

前瞻基礎建設計畫共八大類，桃園軌道建設有四案，獲得補助金額也最大，包含桃園鐵路地下化、綠線捷運、機場捷運增設A14站、綠線捷運延伸至中壢，總金額二二九九億餘元，占總經費八十一．八％，中央補助一○五八億餘元、市府自籌一二二七億餘元。

城鄉建設則是金額次高、項目最多的部分，市府提出項目涵蓋停車場、重要道路開闢、埤塘光電計畫、市立美術館、校園風雨操場等共六十五項計畫，金額二七二億餘元，占總經費九．七％；金額第三高的則是水環境建設，包含「水與安全」、「水與環境」部分，市府針對桃園市重要河川提出整治、改善計畫，另也針對雨水下水道、小烏來及楊梅地區污水下水道提出計畫，共廿一項計畫、金額一九一億餘元，占總經費六．八％，這三大部分就占了總經費九十八．三％。

另五項除「人才培育促進就業方案」、「綠能建設」尚未提案，其他包含數位建設部分，市府提出中原營區數位創作基地、市立學校網路提升等十項計畫，食安建設提出「強化食安稽查及檢驗能量計畫」，友善育兒空間建設部分，市府提出改善托育中心、社會福利館等四項計畫。

桃園市目前舉債一七五億元，人均負債為○．八八萬元；二○一七年預算為一○三二．五億元，經常門支出為七五八．五億元、資本門支出只有二七二億元，扣除業務費、獎補助費、預備金，實際用於建設支出者只有兩百億元，若前瞻吃掉一四二億元，對建設恐有排擠效應。