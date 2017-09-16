〈中部〉大坑麻竹筍評鑑賽 梁榮庭97.5分奪冠

2017-09-16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大坑麻竹筍全國知名，昨天舉辦第一屆麻竹筍評鑑大賽，農友梁榮庭以顧小孩的心情種筍，拿到九十七．五分幾近滿分奪冠，外觀色澤、比例、柔嫩度、甜度都近乎完美，鮮嫩甜美媲美水果。筍季持續到十月底，現在最鮮甜，價格又公道，饕客要趕緊把握！

冠軍筍得主梁榮庭種植的麻竹筍外形三角飽滿、籜片色澤均勻、筍肉新鮮潔白富原味，且外型比例佳、肉質柔嫩、甜度達八．五度，以九十七．五分奪下第一屆評鑑賽冠軍。六十八歲筍農梁榮庭說，從小開始種筍，現在「種筍就像照顧小孩！」不但以較貴的有機肥加油菜花施肥，竹子太乾要噴水、定期除蟲害且絕不用禁藥，何時翻土、培土、修葉、施肥都有訣竅。

擔任評審之一的台中區農改場副研究員戴振洋指出，大坑種植麻竹筍具備天時地利人和優點，天氣適合麻竹筍性喜溫暖潮濕、地勢緩和，農友用心栽種、培植技術也很好，為了遏止嵌紋病，近年筍農也與農改場合作更新竹苗。

戴振洋說，大坑筍農定期重新培土、更新母株、技術不斷進步，可說是全國示範點，今年比賽品質也在水準之上，筍季在五至十月，端午節甜度約五至六度，現值季末但甜度將近九度，麻竹筍鮮嫩甘甜，是品嘗好時機。

台中地區農會第三產銷班班長劉瑞章指出，今年炎熱乾燥導致麻竹筍長不出來，產量減少三分之一，但品質優良，要吃好筍要快。農會總幹事賴溪松指出，大坑種筍面積約三百二十公頃，產量約四千八百公噸，目前批價每公斤約三十三元，市價約四十幾元。

這次評鑑共選出冠軍一人、亞軍二人、季軍三人與六名優良者。