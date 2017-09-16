〈中部〉滷肉飯節列車抵台中 超大碗200人份搶光

2017-09-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「二○一七台灣滷肉飯節巡迴列車」第四站，十五日來到台中市具有百年歷史的第二市場，現場有多家嚴選滷肉飯店家設攤，並展示二百人份超大碗滷肉飯，看了讓人垂涎三尺。

各國都有其美食代表，日本的代表是壽司及拉麵，韓國是泡菜料理、石鍋拌飯，台灣的美食代表應該是「滷肉飯」，可稱之為國飯，為了將「國飯」滷肉飯發揚光大，經濟部特舉辦台灣滷肉飯節，並以巡迴列車方式開抵各縣市。

滷肉飯節巡迴列車昨天抵達台中市，經濟部商業司長李鎂、中區區長黃至民、市議員江肇國、第二公有市場自治會會長趙善棋等人到場共襄盛舉，交通部觀光局吉祥物「喔熊」組長也化身滷肉飯推廣大使，與經發局的市場吉祥物「好樂超人」一同推廣國飯，還邀集全台十家嚴選滷肉飯店家現場設攤。

台灣滷肉飯節嚴選全台七十八家店家，台中第二市場「三代福州意麵老店」及「嵐肉燥專賣店」等七家店家從激烈競爭中脫穎而出，贏得殊榮。現場還展示二百人份超大碗滷肉飯，眾人看了都口水直流，記者會後馬上被一掃而空。

經發局表示，今年台灣滷肉飯節，經濟部共嚴選出全台七十八家店家，台中市有七家獲選，除了第二市場的「三代福州意麵老店」及「嵐肉燥專賣店」外，其他入選五家為「瓦御魯肉飯」、「天補藥燉排骨」、「元林魯肉飯」、「豐富旺魯肉飯」、「富鼎旺豬腳」。其中「三代福州意麵老店」已傳承至第五代，傳統美味超過九十年，日治時期開始顧客絡繹不絕，現在更有許多外國背包客按圖索驥來嚐美味。

「嵐肉燥專賣店」創立於民國八十一年，堅持選用當日新鮮配送之蔬菜及當日現宰溫體豬肉，二十五年來紮實製作，獲得眾多饕客的喜愛。台灣滷肉飯節結束台中行程後，將持續開往台南及高雄。