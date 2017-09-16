〈中部〉清水之森露營區 遭雜草淹沒

2017-09-16

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府規劃「清水之森．幸福東南角」建設案，縣府原規劃今年完工、明年啟用，距年底剩三個半月，基地迄今仍雜草叢生，已有議員擔憂，開發大亮點消失，恐怕讓「幸福東南角」變調為「悲情東南角」！相當可惜。

彰化縣議會昨進行小組審查會議，審核城市暨觀光發展處去年度執行決算成效，議員劉淑芳說，兩年前縣府勾勒「清水之森」建設願景，將花二億元把清水岩童軍營區進行大改造，不但要注入空中露營的全新概念，還要引進樹冠鋼索滑行的叢林冒險元素，甚至要在樹林闢建空中平台，讓民眾白天體驗空中吊鋼索、夜晚賞星空，營造放鬆幸福的浪漫氛圍。

劉淑芳說，縣府當時還誇下海口，要把鄰近田尾鄉、二水鄉、田中鎮，都拉近「幸福東南角」領域，如今都過了兩年，不少民眾問她，可以去營區露營嗎？她答不上來。縣議員蕭如意也說，開發場址閒置太久，原有的露營設備被雜草和落葉覆蓋，風雨棚區鋼筋鐵件生繡，景象淒涼，絲毫感覺不到幸福氛圍。

對此，城觀處長田飛鵬表示，全案已經完成規劃設計，送交通部觀光局審議當中，通過後即可展開發包與動工，二億元建設經費中，約一．六億元將用在工程建設、二千萬元用在行銷預算，其餘規劃設計，案件現在進行式。

取消吊鋼索 彰縣趕明年初動工

田飛鵬強調，十公頃場址面積，四．九公頃為露營區，五．一公頃為花園住宿區，住宿區需環評，露營區不需要環評，雖然，空中吊鋼索取消，空中平台露營區仍然維持，縣府盡力趕在明年年初動工、年底之前完工。