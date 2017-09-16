〈中部〉埔里溢領921補助款 中央追討1.5億

2017-09-16

衛福部要求分50年攤還

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮公所頻被追債真辛苦！九二一地震今年屆滿十八年，惟公所前日接獲衛福部公文，要求分五十年攤還溢領的九二一震災補助款一億五千萬元，另交通部也要求四年攤還停車場的補助款八千七百萬元，鎮長周義雄說，要還給交通部的錢比較傷神，不知從何處籌錢，將再與中央請求延長還款年限。

行政院決定明年為軍公教加薪三％，埔里鎮公所一年要增加五百萬元的預算，讓已經被追債追到不知所措的鎮長周義雄，更加地焦慮不安，他說，十四日才接到衛福部公文，要求溢領的九二一震災補助款一億五千多萬元，分五十年攤還，每年還三百多萬元。

另欠交通部8千700萬元

另外，交通部也函文要公所還仁愛路立體停車場補助款八千七百萬元，這筆款項須分四年攤還完畢。

周義雄表示，九二一地震發生後，中央核撥房屋全倒、半倒、慰助金、租金補助等經費，公所剩餘一億八千多萬元，但據了解當時公所財政吃緊，納入公庫統籌支用。多年來內政部一直來催討，他上任後找出一些證明單據，讓欠款降為一億五千多萬元，衛福部前日函文要求公所分五十年攤還，一年還三百萬餘元，實在不能再說不還。

至於立體停車場因不符補助標準，要被追討八千七百萬元，交通部要求四年攤還，一年要籌出二千二百多萬元，根本是無力籌措。

公所希望延長還款年限

周義雄說，公所不是不還錢，但沒辦法一年多出二千多萬元來支付，因此將再與交通部溝通，希望還款年限延長，讓公所多用幾年時間來攤還該筆款項。