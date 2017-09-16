〈中部〉（雲林）好禮有愛心 庇護工場推中秋禮盒

2017-09-16

〔記者林國賢／雲林報導〕距中秋節不到廿天，雲林縣各庇護工場伴手禮銷售普遍不佳，不到去年八成，聲暉協進會中秋月餅訂單更只有去年一成，縣府昨呼籲各界踴躍下單，買好禮、做愛心。

聲暉協進會人員指出，協會培訓學聽語障朋友烘焙技能，讓他們有自力營生能力，以往每年中秋月餅都有上百萬元訂單，今年因多家企業沒下單，至今只有十萬元左右訂單，可能賠錢，學員苦盼愛心及時雨。

雲林縣青年復健協進會理事長李振銘指出，該會庇護工場今年中秋伴手禮銷售情況也不好，比往年差了二成多，除了景氣沒明顯好轉，企業、個人送禮預算多數縮減外，加上市場競爭多，選擇多樣化，也是原因。

雲林縣長李進勇表示，全縣約有五萬多名身心障礙者，縣府積極輔導協助設置庇護工場、職能訓練，培養其自食其力的一技之長，許多身心障礙者克服身體的不便製作出精緻伴手禮，賺取合理利潤維持生計，盼社會大眾能以實際行動來給予支持，一樣是送禮，選購身障朋友商品，送禮體面又有愛心。

社會處處長徐忠徹表示，今年有製作中秋伴手禮的身障團體包括「圓夢庇護工場」圓夢咖啡禮盒及咖啡方塊酥禮盒、「緣享庇護養花場」的蘭花禮盆、身心照護協會「媽祖保柚」文旦禮盒及樂活香草茶、身心障礙者重建協會「一厘米蜂蜜」及「醋的故事」禮盒、雲林縣聲暉協進會月亮餅、黃金酥、土鳳梨酥等。