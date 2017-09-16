〈中部〉選美佳麗遊布袋 46美女秀才藝

2017-09-16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕來台參加「全球旅遊皇后」選拔的四十六國佳麗，在台灣各縣市走訪，行銷各地特產，昨天走訪嘉義縣海區高跟鞋教堂等知名景點，傍晚在布袋鎮夢想家飯店進行才藝表演，各國佳麗以亮眼外貌，行銷嘉義在地風情，讓世界看到台灣之美。

代表台灣的佳麗粘育綾與中國佳麗田蜜，同台亮相，美麗動人。粘育綾說，很開心能和各國佳麗一起宣傳台灣之美；田蜜說，首次來台很開心，台灣很美，沿途欣賞體會不同風土人情。

昨晚，各國佳麗依序登台表演，粘育綾自我介紹時說，「我是來自最美麗的台灣」，田蜜則高歌一曲，各國佳麗有的演出傳統舞蹈，有的現場作畫，各自展現專業才藝。

「全球旅遊皇后」選拔比賽由中華觀光旅遊發展協會與國王假期旅遊合作舉辦。各國佳麗昨先後參訪故宮南院、高跟鞋教堂、余順豐花生工廠，佳麗們對故宮南院、高跟鞋教堂的特殊建築風格讚不絕口，紛紛擺出各種姿勢拍照上傳到網路，將台灣美景介紹到世界各地。

夢想家飯店執行長游美榮說，由於中國遊客人數減少，布袋高跟鞋教堂參觀潮熱退燒，布袋的旅館業者吃力苦撐，這次與中華觀光旅遊發展協會合作，邀請各國佳麗到嘉義一遊，促進各國旅客到訪意願。

雲嘉南濱海國家風景區管理處布袋站主任吳峻傑說，原預定與業者合辦高跟鞋教堂選美比賽，因計畫時程不及，業者募款不順而取消，轉型讓各國佳麗在布袋表演；佳麗們今將前往台中市，廿三日在澎湖縣喜來登飯店進行總決賽，前三名旅遊皇后將為「二○一八世界最美麗海灣年會in澎湖」活動代言。