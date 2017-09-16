〈中部〉退休師身後「嫁女」 珍愛盆栽贈母校

2017-09-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕幫爸爸嫁女兒！西螺國中退休老師李賜八月底病逝，子女將他生前珍愛盆栽贈母校，昨天由西螺國中校長許美珠與李賜的子孫揭幕，專程從美國加州趕回的李域安激動又開心，希望父親的愛永久傳承。

李賜愛花草 盆栽當寶貝女兒

西螺國中昨天獲贈十二盆藝術盆栽，是日前過世的老師李賜親手栽培、雕琢的，民國八十五年退休的李賜，在教育界近四十年，退休後投入盆栽藝術，撒手後子孫將其珍愛的盆栽贈與校方，傳為佳話。

「賜存西中、寶德長青」西螺國中以李賜夫妻的名字為昨天的捐贈典禮命名，多名李賜教過的學生也到場觀禮。

李賜長子李域安指出，父親生前閒暇之餘就喜愛蒔花弄草，專精盆景藝術，透過修剪雕琢樹根、樹幹、樹枝形態傳達藝術之美，還曾參加雲林縣樹石協會擔任總幹事，退休後全力投注盆景之美。

李域安回憶小時候常常和弟弟李鎮岳陪著父親在後院移盆搬磚累得半死，問父親他在忙什麼，父親總是笑著說「在陪寶貝女兒們」，父親把這些盆栽都當成了自己的女兒般看待、照料。

12盆藝術盆栽 留給西螺國中

李域安說，父親臥病在床時念茲在茲就是「女兒們」是否可找到人照顧，八月底父親過世，享壽八十一歲，守喪時西螺國中新任校長許美珠及主任謝俊民悼祭，他們決定將十二盆大型盆栽捐贈給學校，完成父親遺願。

兄弟回憶父親倒在病榻前最後一次為盆栽換土施肥、修枝剪葉時的笑容，始終留在他們腦海裡，如今除了捐贈西螺國中，尚有卅餘盆盆栽期待有緣人能帶回照顧。