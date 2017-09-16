〈中部〉軍公教加薪3%錢在哪 市府：財政穩健

2017-09-16

〔記者黃鐘山／台中報導〕軍公教明年度加薪三％，市議會國民黨團昨日質疑，市府明年度總預算已編，增加的人事費約需十五億元，不知財源在哪，台中財政恐雪上加霜。市府表示，三年來已撙節三六七億元，財政狀況穩健；市府會配合中央，落實加薪政策。

藍營議員質疑增15億 應爭取中央補助

議會國民黨團書記長李中、議員張廖乃綸說，市府明年度總預算一九二四億元，人事費五百多億元，並不含這次三％、約十五億的調薪經費，中央突然宣布加薪卻不補助六都，也沒問過六都的意見，簡直把地方看成「細漢仔」。

議員楊正中、朱暖英更質疑，根據預算法第廿三條規定，追加預算的人事支出為經常門，不得以舉債方式進行，現在中央不補助，地方也不能舉債追加，市府財源究竟在哪裡？對負債累累的台中市而言，可謂雪上加霜。

議員顏莉敏也說，以往中央調薪都會補助直轄市政府，免得地方財政負擔過重，這次市府若要透過其他財源挹注，等同於排擠其他建設、社福費用；藍營議員要求市長林佳龍向中央爭取該有的人事補助，捍衛地方權益。

撙節367億、舉債空間增 市府：與中央共商

市府說明，政府透過軍公教加薪，具有領頭羊的作用，吸引各行各 業跟進，進而提升停滯已久的整體薪資水準；目前已有公股行庫、國營事業、部分企業傳出跟進加薪的消息。期待在軍公教加薪帶動下，民眾提高消費意願，讓經濟活動更活絡，形成良性循環。

市長林佳龍上任後，積極撙節支出，一○三年到一○五年撙節三六七億元，目前財政狀況尚穩健。對於債務管控，除了收入面的增加，加上全國ＧＤＰ成長，台中市舉債額度由一○三年的一二八四億元，明年將成長到一四八六億元，舉債空間增加二○二億元，在債務支出方面呈正向循環。

市府強調，由於明年度總預算已編列完畢，將送市議會審議，明年調薪對象涵蓋範圍及施行細節，須待中央後續來函才能確定，市府屆時會再跟中央共商途徑，落實加薪政策；如有相關問題，也將專案報請中央協助。