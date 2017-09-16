〈中部〉日月潭萬人泳渡 首度挑戰10公里長泳

2017-09-16

〔記者謝介裕 張協昇／南投報導〕邁入第三十五屆的日月潭國際萬人泳渡活動，將在廿三及廿四日兩天登場，南投縣政府昨召開記者會，由縣長林明溱等人當場揭曉今年共有一萬九八六二人報名，為加強泳渡安全及救護應變能力，昨也在日月潭朝霧水域舉辦水上救生演練，除模擬船艙進水、泳客溺水、潛水救援等單一或複合式狀況，也出動空拍機監控救災情況，確保泳渡活動平安、順利完成。

南投縣政府指出，今年參加日月潭泳渡活動隊伍達一八五八隊，包括二四三位身障泳士及來自三十六個國家的八九六位外籍泳士，廿三日也將首度試辦列入奧運比賽項目的十公里馬拉松長泳，明年起連續四年的世界公開水域游泳錦標賽亞洲站賽事，也將於日月潭舉行。

此外，萬人泳渡活動期間，禁止遙控無人機飛入選手泳渡航道空域，有需要操作遙控無人機拍攝泳渡活動人士，必須在二十日以前向日管處提出申請，且經審核取得許可證後才能拍攝，詳請可上日管處官網查詢。

24日上午六時至下午四時 實施交管

集集分局也公告日月潭萬人泳渡活動交管措施，二十四日上午六時至下午四時止，除在台二十一線九龍路口往魚池方向四線道外側車道、台二十一線向山遊客中心往頭社方向四線道外側車道，及台二十一甲線潭南三岔路口起往頭社方向靠左側山壁，提供小型車輛依序停放外，潭區其他路段禁止停車。另，泳渡活動結束散場時，在水社地區中興停車場設置接駁站，載運泳客往頭社及魚池方向離開，希望泳客多加利用接駁車報到與離開，切勿違規停車。